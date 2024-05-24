أطلقوا النار على محل مجوهرات وقاموا بإحراقه...وتوقيف أحد المتورّطين (صورة)

أوقفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) في محلة الكسليك، بعد أن أقدم مجهولون على إطلاق النار من مسدس حربي على واجهة محل للمجوهرات في زوق مكايل، وعملوا على إحراقه وفرّوا إلى جهة مجهولة، وتم ضبط /8/ مظارف عائدة لمسدس حربي في المحلة



وكان وكيل محل المجوهرات المذكور ضد عدة أشخاص بجرم التهجّم على المحل وإخراج من بداخله، واستبدال الأقفال ورمي البنزين في أرض المحل محاولين إحراقه، وذلك بسبب خلافات مادية.



وبتفتيش المدعو ع.م. ضبطت شعبة المعلومات بحوزته مسدّسا حربيا مع ممشط و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ مالي.



وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.