طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت

صادرت أمن الدولة أكثر من ١٠٠ طن من الطحين المنتهية صلاحيته في مخزن في زحله يعود لأحد أكثر الأفران انتشاراً في لبنان،.



وختمت أمن الدولة المخزن بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات.