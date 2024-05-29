الريجي ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بنتيجة عمليات دهم، في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية، كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الالكترونية vape.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.