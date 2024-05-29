قتيل وجريحان في حادث سير على طريق عام صور الناقورة

توفّي شاب فلسطينيّ وأُصيب شخصان بجروح في حادث سير، بين سيارة ودراجة نارية.



ووقع الحادث، فجرًا، على طريق عام صور الناقورة، في القرب من ثكنة الجيش اللبنانيّ.



وعملت سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبنانيّ والدفاع المدنيّ وكشّافة الرسالة الاسلامية على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.