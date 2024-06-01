مروجا مخدّرات ينشطان في محلتي الرويس وحي السلم في قبضة قطعات سرية الضاحية (صورة)

أوقفت سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي ن. ع. (مواليد عام 1999، عراقي)، و م. ه. (مواليد عام 1998، سوري)، بعد توافر معلومات حول قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في محلة الرويس – أوتوستراد السيد هادي نصر الله، وحي السلم على متن دراجة آلية.



وفي التفاصيل، فقد تمكنت قوة من قطعات السرية بقيادة آمر فصيلة برج البراجنة من توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة الرويس.



وبتفتيش الموقوفين والآلية، عثر على كمية من المواد المخدرة مقسمة ومعدّة للترويج، ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، كما تبيّن ان الدارجة التي جرى ضبطها مسروقة.