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11 مطلوبًا بجرائم عديدة في قبضة شعبة المعلومات

امن وقضاء
2024-06-02 | 09:36
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11 مطلوبًا بجرائم عديدة في قبضة شعبة المعلومات
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11 مطلوبًا بجرائم عديدة في قبضة شعبة المعلومات

نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمات وكمائن ضمن مدينة طرابلس، وفق ما أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاع.

ونتج عنها توقيف إحدى عشر موقوفًا على الشكل التالي:

م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبنانيّ) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، وتعاطي مخدرات، أوقف في محلة التبانة.
ح. ط. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبنانيّ) مطلوب بجرم إطلاق نار من بندقية حربية، أوقف في محلة الزاهرية.
ا. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبنانيّ) بحقه مذكّرَتَي توقيف، الأولى بجرم قتل ومحاولة قتل والثانية بجرم سرقة، أوقف في محلة القبة.
ز. ي. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبنانيّ) مطلوب بجرم تعاطي مخدّرات، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف سجائر.
م. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبنائيّ) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل بإطلاق نار، أوقف في محلة التل وضبط بحوزته مسدّسًا حربيًا مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.
م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سلب دراجة بواسطة مسدس حربي، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته مسدسًا حربيًا مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.
ا. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إشكال وإطلاق نار، أوقف في محلة الزاهرية وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.
أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، وخلاصتَي حكم بجرم مخدرات، أوقف في محلة القبة وضبط بحوزته مسدسًا حربيًا مع ممشط و/8/طلقات صالحة للاستعمال، /5/ حبات ريفوتريل، دفترين ورق لف حشيش، كيسًا بداخله /18/ حبة كبتاغون، كيسان بداخلهما كمية من حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.
ن. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري الجنسية) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، أوقف في محلة القبة.
م. س. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم حجز حرية وابتزاز وشهر مسدّس، أوقف في محلة البرانية.
م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة، وخلاصتَي حكم بجرم مخدرات وإقامة غير مشروعة، أوقف في محلة سوق الذهب.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.

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