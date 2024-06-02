سرقوا 5 أطنان من حديد صناعي عائد لمشروع بناء المعهد الموسيقي العالي اللبناني المُقدّم من السفارة الصينيّة...

أوقفت دوريّة من مفرزة زحلة القضائية ع. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)، م. ع. (مواليد عام 2000، لبناني)،و ز. خ. (مواليد عام 2004، لبناني)، بعد العثور على حديد مسروق في إحدى بؤر بلدة "الروضة" البقاعية، عائدة للمدعو: ع. ف. (مواليد عام 1989، لبناني)، بعد أن ادعى المسؤول عن تنفيذ مشروع بناء المعهد الموسيقي العالي اللبناني المُقدّم كهبة للدولة اللبنانيّة من قبل السفارة الصينيّة في لبنان لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة ضدّ مجهولين بجرم سرقة كمية /5/ أطنان من الحديد الصناعي في محلة "ضبية".



وتبيّن أن الموقوفين من أصحاب السوابق بجرائم مماثلة، وأوقفوا سابقًا من قبل المفرزة عينها.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بسرقة كميّة الحديد المذكورة أعلاه، بالاشتراك مع:



ا. خ. (مواليد عام 2004، لبناني)

س. خ. (مواليد عام 2000، مكتوم القيد)

س. خ. (مواليد عام 1999، مكتوم القيد)

كما أضافوا أنهم قاموا ببيع الحديد المسروق الى مالك البؤرة (ع. ف.).



وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ع. خ.)، و(م. ع.)، و(ز. خ.)، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ المتورّطين الآخرين، وتسليم المسروقات إلى أصحابها، وحجز الآليّة المستعملة في السرقة عدليًّا.