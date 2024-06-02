يروّجان المخدّرات في مناطق الضاحية الجنوبية وشعبة المعلومات اوقفتهما بالجرم المشهود

أوقفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي أ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)، وج. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)، إثر توافر معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية على متن دراجة آلية نوع "لاندي".



يُذكر أن الأول بحقه ملاحقتَين قضائيّتين، ويوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.



وفي التفاصيل، بتاريخ 02-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفتهما دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الصفير أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أزرق وأبيض -تم ضبطها-، تُستَخدَم في عمليات الترويج، وتبيّن أنها مسروقة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط علبتَين بلاستيكيّتين بداخلها مادة الكوكايين، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على ترويج المخدّرات على متن الدراجة التي أوقفا على متنها في مناطق الضاحية الجنوبية، واعترف الأول بتعاطي المخدرات وسرقة دراجات آلية.