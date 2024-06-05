بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية

أعلن الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار.



وأكد الجيش أنه تم توقيف مطلق النار ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.