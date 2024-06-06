"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة في النبي شيت

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي "ضبط كميات كبيرة جدآ من المصنوعات التبغية المهربة، بنتيجة عملية دهم في بلدة النبي شيت".



وسطرت الريجي محضر ضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص.