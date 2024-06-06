معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية

علمت الـLBCI أن منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية.



وأفادت المعلومات بأن المنفذ اشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google.