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الأمن العام: على السوريين في لبنان تفادي التزوير عند الاستحصال على مستندات ثبوتية

امن وقضاء
2025-06-03 | 01:32
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الأمن العام: على السوريين في لبنان تفادي التزوير عند الاستحصال على مستندات ثبوتية
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الأمن العام: على السوريين في لبنان تفادي التزوير عند الاستحصال على مستندات ثبوتية

حذّرت المديرية العامة للأمن العام عبر حسابها على منصة "إكس"، "الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر لها إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال تزوير".

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