اعتراض دورية "لليونيفيل"في بلدة صديقين والجيش يتدخل

قطع شبان من بلدة صديقين في قضاء صور الطريق امام دورية لليونيفيل كانت تحاول الدخول إلى منطقة الجبل الكبير .

وقد تطور الامر الى حصول اشكال بين عناصر من "اليونيفيل "وبعض شبان البلدة خلال محاولة الدورية الدخول الى البلدة دون مرافقة من عناصر الجيش ، مما استدعى تدخل الجيش الذي اعاد الوضع الى طبيعته. وعليه تابعت الدورية طريقها إلى مقرها .