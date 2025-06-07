شبّان يعترضون دورية لليونيفيل في صريفا ويضعون علم "حزب الله " على آليتها

قام بعض الشبان في بلدة صريفا بإعتراض دورية تابعة لليونيفيل في منطقة وادي السلوقي احتجاجا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، ووضعوا علم "حزب الله" على الآلية.

وسرعان ما وصلت دورية للجيش وعالجت الموضوع بدون اي اشكالات.