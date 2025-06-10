صفعة على وجه عنصر من اليونيفل...ومواطن لبنانيّ: "يلا GO..روحوا جيبوا الجيش وتعوا"

شهدت بلدة بدياس في جنوب لبنان توتراً بين مواطنين لبنانيين وقوة من "اليونيفيل"، بعد توجه الأخيرة إلى المنطقة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما أثار اعتراض الأهالي.



وفي مشهد لافت، أقدم أحد المواطنين على صفع أحد عناصر "اليونيفيل" على وجهه.



فيما خاطب آخر أفراد القوة بالقول: "يلا GO.. روحوا جيبوا الجيش وتعوا"، في إشارة إلى رفض وجودهم منفردين في المنطقة.



ويأتي هذا الحادث في ظل توتر متكرر بين بعض الأهالي و"اليونيفيل"، لا سيما عند تحركاتها بدون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني، الأمر الذي تنص عليه تفاهمات العمل الميداني بين الجانبين.