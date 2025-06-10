اصابات في اشكال بين شبّان من دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني (فيديو)

وقع اشكال بين شبّان من بلدة دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني ممّا أدى إلى وقوع اصابات.



وفي التفاصيل، بعد اعتداء تعرّضت له دوريّة من "اليونيفل"، وصل الجيش اللبناني لفضّ الاشكال.



وكانت الدوريّة قد نست جهازًا في المنطقة التي دخلت اليها، وعندما حاولت الدخول مجددًا، اعترضها الأهالي، عندئذ تدخّل الجيش طالبًا من دورية "اليونيفل" المغادرة على ان يدخل هو لاحضار الجهاز، لكنّ الاهالي رفضوا أيضًا، فوقع الاشكال.

وسرعان ما عادة الامور الى هدوئها.