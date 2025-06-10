الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اصابات في اشكال بين شبّان من دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني (فيديو)
امن وقضاء
2025-06-10 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اصابات في اشكال بين شبّان من دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني (فيديو)
0
min
اصابات في اشكال بين شبّان من دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني (فيديو)
وقع اشكال بين شبّان من بلدة دير قانون النهر وعناصر من الجيش اللبناني ممّا أدى إلى وقوع اصابات.
وفي التفاصيل، بعد اعتداء تعرّضت له دوريّة من "اليونيفل"، وصل الجيش اللبناني لفضّ الاشكال.
وكانت الدوريّة قد نست جهازًا في المنطقة التي دخلت اليها، وعندما حاولت الدخول مجددًا، اعترضها الأهالي، عندئذ تدخّل الجيش طالبًا من دورية "اليونيفل" المغادرة على ان يدخل هو لاحضار الجهاز، لكنّ الاهالي رفضوا أيضًا، فوقع الاشكال.
وسرعان ما عادة الامور الى هدوئها.
أخبار لبنان
اشكال
شبّان
قانون
النهر
وعناصر
الجيش
اللبناني
(فيديو)
إشكال وتضارب بين شبان ودورية لـ "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:19
اشكال بين الجيش والبعض من اهالي بلدة دير قانون النهر ومعلومات عن وقوع جرحى
آخر الأخبار
06:19
اشكال بين الجيش والبعض من اهالي بلدة دير قانون النهر ومعلومات عن وقوع جرحى
0
آخر الأخبار
2025-05-24
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التنمية والوفاء بمقاعد المجلس البلدي في دير قانون النهر
آخر الأخبار
2025-05-24
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التنمية والوفاء بمقاعد المجلس البلدي في دير قانون النهر
0
أخبار لبنان
2025-05-13
اليونيفل: لأهمية دعم الشباب وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2025-05-13
اليونيفل: لأهمية دعم الشباب وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني
0
آخر الأخبار
2025-05-18
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي فنيدق – وادي خالد ودير قانون النهر - صور ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.0
آخر الأخبار
2025-05-18
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي فنيدق – وادي خالد ودير قانون النهر - صور ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.0
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:30
إشكال وتضارب بين شبان ودورية لـ "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار
امن وقضاء
04:30
إشكال وتضارب بين شبان ودورية لـ "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار
0
امن وقضاء
03:24
صفعة على وجه عنصر من اليونيفل...ومواطن لبنانيّ: "يلا GO..روحوا جيبوا الجيش وتعوا"
امن وقضاء
03:24
صفعة على وجه عنصر من اليونيفل...ومواطن لبنانيّ: "يلا GO..روحوا جيبوا الجيش وتعوا"
0
امن وقضاء
2025-06-08
فرارٌ هولوودي من مخفر غزير لـ١٩ سجينًا
امن وقضاء
2025-06-08
فرارٌ هولوودي من مخفر غزير لـ١٩ سجينًا
0
آخر الأخبار
2025-06-08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما بجرم حيازة عملة مزيّفة
آخر الأخبار
2025-06-08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما بجرم حيازة عملة مزيّفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-24
في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"
فنّ
2025-05-24
في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"
0
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
آخر الأخبار
11:49
البنتاغون: تكلفة نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
0
أخبار لبنان
2025-05-30
كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعية خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الشامل للضمان الإجتماعي
أخبار لبنان
2025-05-30
كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعية خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الشامل للضمان الإجتماعي
0
أخبار دولية
10:40
صندوق النقد الدوليّ: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة
أخبار دولية
10:40
صندوق النقد الدوليّ: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:40
اتحادات بلديات البقاع تنتخب رؤساءها
أخبار لبنان
08:40
اتحادات بلديات البقاع تنتخب رؤساءها
0
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تستكمل توزيع بطاقة المزارع
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تستكمل توزيع بطاقة المزارع
0
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
0
أخبار لبنان
08:21
في السراي الحكومي... اجتماع للصناديق والدول المانحة
أخبار لبنان
08:21
في السراي الحكومي... اجتماع للصناديق والدول المانحة
0
أخبار لبنان
03:58
رئيس الحكومة من مؤتمر "اعادة بناء لبنان": نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب..ونعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة الثقة
أخبار لبنان
03:58
رئيس الحكومة من مؤتمر "اعادة بناء لبنان": نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب..ونعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة الثقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
2
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
3
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
4
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
أمن وقضاء
08:29
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
5
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
6
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
7
أخبار لبنان
05:28
بلدية بدياس تستنكر التعرض لدورية "اليونيفل" وتشيد بدورها..
أخبار لبنان
05:28
بلدية بدياس تستنكر التعرض لدورية "اليونيفل" وتشيد بدورها..
8
أمن وقضاء
08:58
العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
08:58
العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More