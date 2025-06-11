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قائد الجيش زار اليونيفيل في الناقورة: للتنسيق في إطار القرار 1701 بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

امن وقضاء
2025-06-11 | 10:06
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قائد الجيش زار اليونيفيل في الناقورة: للتنسيق في إطار القرار 1701 بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
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قائد الجيش زار اليونيفيل في الناقورة: للتنسيق في إطار القرار 1701 بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان- اليونيفيل في الناقورة، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.
خلال الاجتماع، جرى عرض آخر التطورات في قطاع جنوب الليطاني، وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، إلى جانب الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في الجنوب، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله أراضيَ لبنانية، ما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.
 
 

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