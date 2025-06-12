قوى الامن أوقفت 6 أشخاص في البقاع وضبطت كميات من المخدرات واسلحة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة المخدرات وتوقيف المتورطين فيها، نفذ مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع بتاريخ 4-6-2025 عدة مداهمات بناء على إشارة القضاء المختص في منطقة قب الياس، تعلبايا، والفرزل، أسفرت عن توقيف كل من:



أ.م. (مواليد عام 1995، لبناني)



ه. د. (مواليد عام 2002، لبنانية)



وضبطت بحوزتهما 130 غرام قائم من مادة الماريجوانا، 30 غرام قائم من حشيشة الكيف، 22 غرام قائم من شتول نبتة الحشيشة، 16 حبة ترامادول، مطحنة تستعمل لطحن الماريجوانا، 266 حبة كبتاغون.



- ع. ك. (مواليد عام 1988، لبناني)



- ع. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)



وضبطت بحوزتهما: 12،6 كلغ قائم من حشيشة الكيف، 3 دفاتر لف سجائر، 33 حبة ترامادول، 189 غرام قائم من مادة الماريجوانا، 110 حبوب كبتاغون، بالإضافة إلى سلاح حربي نوع كلاشنكوف، ومسدس حربي مع ممشط عائد له.



- د. م. (مواليد عام 1994، لبناني)



- ش. ت. (مواليد عام 1997، لبناني)



وضبطت بحوزتهما: 11 غراما من مادة السالفيا، 277 غرام قائم من حشيشة الكيف، 1 غرام كوكايين، 5 مصافي تستخدم لطحن الماريجوانا، مطحنة مادة الحشيشة، آلة لتختيم الأكياس، و4 دفاتر لف سجائر.



أجري المقتضى القانوني بحقهم جميعا بناء على إشارة القضاء المختص".