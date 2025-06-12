توقيف أشخاص على أثر إشكال في طرابلس وضبط أسلحة وذخائر حربية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



على أثر إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 11 / 6 / 2025 في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في الإشكال في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت 5 أشخاص، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



