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توقيف أشخاص على أثر إشكال في طرابلس وضبط أسلحة وذخائر حربية
امن وقضاء
2025-06-12 | 16:04
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توقيف أشخاص على أثر إشكال في طرابلس وضبط أسلحة وذخائر حربية
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
على أثر إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 11 / 6 / 2025 في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في الإشكال في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت 5 أشخاص، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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