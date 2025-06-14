قوى الامن: إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى سجن جب جنين وتوقيف المتورطين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة كافة أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها. بتاريخ 10-6-2025، توافرت معطيات لدى سجن جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي عن محاولة قيام سجينين بإدخال مخدِّرات إلى السجن، وهما كل من: ع. ع. (مواليد العام 1997، سوري الجنسية) موقوف بجرم محاولة قتل، ح. أ. (مواليد العام 1996، لبناني) موقوف بجرم سرقة.



بالتاريخ نفسه، حضر المدعو (ع. أ. مواليد العام 2007، مكتوم القيد) يرافقه (ز. أ. مواليد العام 2000، مكتوم القيد) لزيارة السجين (ح. أ.) مصطحبَين معهما ثياب عائدة للموقوف، فتم إدخالهما إلى حرم السجن. وبتفتيش الألبسة الموجودة بحوزتهما، تبيّن وجود آثار مادة بيضاء ممزوجة مع الثياب بطريقة احترافية، بغية إدخالها إلى السجن.



وبعد إجراء فحوص مخبرية للزائرَين والسجينَين للتأكّد من تعاطيهم المخدِّرات أو عدمه، فأتت نتيجة الزائران والموقوف (ع. ع.) إيجابية.



أودع (ع. أ.) و(ز. أ.) مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، فيما وُضِعَت إشارة توقيف في الملف العدلي العائد للسجينَين، بناءً على إشارة القضاء المختص".