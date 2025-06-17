مناشير اسرائيلية تهدد صيادي الأسماك في ميناءي صور والناقورة

أطلق الجيش الاسرائيلي تهديدات لصيادي الأسماك في ميناءي صور والناقورة عبر مناشير القاها صباحًا تطلب عدم الاقتراب من الحدود البحرية.