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قوى الامن عممت صورة موقوف بجرائم احتيال للتعرف عليه
امن وقضاء
2025-06-19 | 11:06
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قوى الامن عممت صورة موقوف بجرائم احتيال للتعرف عليه
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف ز. و. (مواليد عام 1967، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم احتيال، ومخدّرات، ونشل، وسرقة.
وذلك لقيامه بعمليّات احتيال عبر انتحال صفة موظّف لدى منظّمات دوليّة، حيث كان يوهم ضحاياه أنّ باستطاعته تأمين مساعدات ماليّة لهم، من خلال هذه المنظّمات ويطلب منهم تعبئة استمارات لقاء مبالغ ماليّة بغية تقديمها للمراجع المختصّة، والاستحصال بموجبها على المساعدات المطلوبة.
بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه عدّة عمليّات احتيال مشابهة.
لــذلك، تعمّم هذه المديريّة العامّة صورته بناء على إشارة القضاء المختصّ، وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة في ثكنة بربر الخازن على الرقم: 792306-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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