قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت منزلها في الأشرفية ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: رنا رشيد عثمان (مواليد العام 1980، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 1-3-2025، منزلها الكائن في محلة الأشرفي ـ ساسين إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من المعلومات".