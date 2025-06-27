الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة شمع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 27 /6 /2025، ما بين الساعة 13.45 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شمع – صور".