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قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم تزامنا مع استكمال جلسة مجلس النّواب
امن وقضاء
2025-06-30 | 23:44
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قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم تزامنا مع استكمال جلسة مجلس النّواب
صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:
"السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 1-7-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال إقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.
لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".
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