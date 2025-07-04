أمن الدولة يختم 13 صالة مراهنات ويوقف أصحابها بجرائم التهرّب وتبييض الأموال

ختمت دورية من أمن الدولة، بناءً على إشارة من النيابة العامة المالية، 13 صالة مراهنات بالشمع الأحمر لتسهيلها لعب الميسر عبر الإنترنت، وأوقفت أصحابها بجرائم التهرّب الضريبي وتبييض الأموال، كما أُوقف (ر. خ.) و(ج. غ.) بعد التحقيق.