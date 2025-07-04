قوى الأمن: سائق الـ G-Class الذي صدم زوجين في الأشرفية يسلّم نفسه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه بتاريخ 3/7/2025، صدمت سيارة من نوع مرسيدس G-Class مجهولة باقي المواصفات، دراجة آلية على متنها شخصان من التابعية السورية، على جادة إميل لحود – الأشرفية، ما أدى إلى وفاتهما، فيما فرّ سائق السيارة من المكان.



وبعد الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت فصيلة الأشرفية من تحديد السيارة وضبطها، وكشف هوية السائق الذي سلم نفسه لاحقاً للفصيلة، حيث جرى توقيفه بناءً على إشارة القضاء المختص.