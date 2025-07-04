الجيش: توقيف 31 سوريًّا عند حاجز المدفون لدخولهم بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/ 7/ 2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – البترون 31 سوريًا، وذلك لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت السوريَّين (ع.ع.) و(س.ع.) لتشكيلهما عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيهما المخدرات بالإضافة إلى تجولهما داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".