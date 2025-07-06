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الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

امن وقضاء
2025-07-06 | 13:25
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الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
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الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

اصدرت قيادة الجيش-  مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 /7 /2025 ولغاية 6 /8 /2025 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأسمسقا، مبنى الهيكلية، مبنى البحصاص، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه" .

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