الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

اصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 /7 /2025 ولغاية 6 /8 /2025 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأسمسقا، مبنى الهيكلية، مبنى البحصاص، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه" .