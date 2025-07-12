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قوى الامن: توقيف شخصين انتحلا صفة أمنية وسرقا فيلات في جبل لبنان

امن وقضاء
2025-07-12 | 03:28
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قوى الامن: توقيف شخصين انتحلا صفة أمنية وسرقا فيلات في جبل لبنان
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قوى الامن: توقيف شخصين انتحلا صفة أمنية وسرقا فيلات في جبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في ظل تزايد عمليات السرقة والسلب التي شهدتها العديد من مناطق جبل لبنان مؤخرا، والتي نفذها مجهولون مسلحون ينتحلون صفة أمنية، ويقومون بدخول عدد من الفيلات ويعمدون إلى تكبيل النواطير وسرقة محتويات الغرف، كثفت القطعات المختصة في قوى الامن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.

 

نتيجة المتابعة والتحريات الدقيقة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أفراد العصابة الذين تبين أنهم يستخدمون سيارة من نوع "مرسيدس "300" في عملياتهم، وبينهم كل من: ع. م. (مواليد العام 1984، لبناني) ون. ر. (مواليد العام 2003، لبناني).

 

بتاريخ 2-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيفهما: الأول في محلة شتورا، والثاني في محلة كسارة على متن دراجة آلية تم ضبطها.

 

بتفتيش منزليهما، ضبط في منزل الأول جواز سفر، مبلغ مالي، وسيارة "مرسيدس300 SE" لون رصاصي المستخدمة في عمليات السلب. أما في منزل الثاني، فتم ضبط أصفاد، قارص، ودراجة آلية نوع V150 لون أسود من دون لوحات، وقد تبين أن الدراجتين اللتين ضبطتا مسروقتان.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما بالاشتراك مع آخرين العديد من عمليات السرقة والسلب من خلال انتحالهما صفة أمنية، وذلك في مناطق مختلفة منها: حمانا، وبحمدون، وسوق الغرب، وفالوغا. واستهدفوا في عملياتهم نواطير الفيلات، حيث يدخلون المنازل مقنعين ومسلحين، وينتحلون صفة أمنية، ويكبلون النواطير بواسطة أربطة بلاستيكية أو أصفاد، ثم يسرقون ما توفر من مبالغ مالية، مصاغا ذهبية، هواتف خلوية، ودراجات آلية.

 

كما اعترف الأول بتزوير جواز سفر لاستخدامه في تنفيذ عمليات احتيالية وترويج عملة مزيفة بالتعاون مع آخرين، كما استحصل على مبلغ مزيف من أحد الأشخاص في منطقة البقاع. أما الثاني، فاعترف بتعاطي المخدرات.

 

تم تسليم الدراجتين إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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