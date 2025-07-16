الأمن العام ذكّر بمهل إنجاز جوازات السفر: 48 ساعة للمستعجل و30 يومًا للعادي

صدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنينن بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي :

- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة.

- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل.

- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم عمل".



