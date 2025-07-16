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الأمن العام ذكّر بمهل إنجاز جوازات السفر: 48 ساعة للمستعجل و30 يومًا للعادي
امن وقضاء
2025-07-16 | 06:45
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الأمن العام ذكّر بمهل إنجاز جوازات السفر: 48 ساعة للمستعجل و30 يومًا للعادي
صدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنينن بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي :
- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة.
- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل.
- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم عمل".
أخبار لبنان
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