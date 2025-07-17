الامن العام ذكّر بمهل انجاز جوازات السفر اللبنانية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "ذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي:



-جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة.



- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل.



- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم.