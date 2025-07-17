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الامن العام ذكّر بمهل انجاز جوازات السفر اللبنانية

امن وقضاء
2025-07-17 | 10:36
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الامن العام ذكّر بمهل انجاز جوازات السفر اللبنانية
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الامن العام ذكّر بمهل انجاز جوازات السفر اللبنانية

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام  البيان التالي: "ذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين بمُهل إنجاز جوازات السفر اللبنانية، وفقاً لما يلي:

-جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في دائرة العلاقات العامة 48 ساعة.

- جواز سفر لبناني مستعجل مقدم في المركز الإقليمي 7 أيام عمل.

- جواز سفر لبناني عادي مقدم في المركز الإقليمي 30 يوم.

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