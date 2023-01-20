قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

مرّ قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب، الذين أمضوا ليلتهم في القاعة العامة، في وقت كانت اعداد النواب المتضامنين من كتل أخرى ومنها نواب الكتائب تتزايد.وأوضحت النائبة نجاة عون صليبا في حديث للـLBCI من داخل مجلس النواب صباح اليوم، أن ما نقوم به هو ممارسة واجباتنا الدستورية وليس اعتصاما.وشدد النائب ملحم خلف من جهته على أننا ملزمون بأن يكون لدينا مسؤولية وطنية حقوقية وأخلاقية تفرض علينا إنقاذ البلد.ورأى خلف أنه من دون رئيس للجمهورية ستبقى المؤسسات معطّلة، مؤكدا أنه لا نستطيع الاستمرار بهذا النهج التعطيلي والبقاء بهذا الجمود.