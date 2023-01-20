صوت لبنان في منظمة الأمم المتحدة معلّق!

الدولة اللبنانية لم تدفع الرسوم المتوجبة عليها

هل تتذكرون عندما صوّت لبنان لصالح قرار أممي يشجب العدوان الروسي على أوكرانيا؟ صوت لبنان هذا كان صداه عاليا على الصعيد السياسي والدولي.



ذلك كان في 2 آذار 2022، أما في 17 كانون الثاني 2023، فكاد لبنان أن يفقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة، لأنه لم يسدد هو وتسع دول أخرى اشتراكه عن العام 2022 لعضوية المنظمة الدولية.