0min

هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟

السوبرماركت تهدد بالتوقف عن قبض الفواتير عبر الكارت والابقاء على الكاش

خلق الإجراء الجديد لمصرف لبنان الذي تسعى وزراة المال لتطبيقه، والمتعلّق بدفع الرسوم للدولة نصفها نقداً ونصفها الآخر بالشيك، بما فيها الرّسوم الجمركيّة على السّلع المستورَدة، بلبلة لدى نقابة أصحاب السوبرماركت، التي لوّحت بوقف قبول البطاقات المصرفية من المواطنين في حال تطبيق هذا القرار.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



