أزمات متتالية... لا خرق له الا بإعتماد اللامركزية؟

ما عرف بالنظام المركزي للحكم المعتمد في لبنان عبر السنوات، تبين عبر السنين أنه غير منتج، قائم على سياسات بالية وبيروقراطية معقدة، تحول دون إنجاز المواطن معاملاته بسهولة،أفضى الى منظومة فساد.واقع دفع مجموعات سياسية وناشطين الى طرح اللامركزية الادارية، كبديل ينقل لبنان من حاله اليوم الى منظومة مؤسساتية وإدارية جديدة...