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أزمات متتالية... لا خرق له الا بإعتماد اللامركزية؟

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-21 | 13:24
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أزمات متتالية... لا خرق له الا بإعتماد اللامركزية؟
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أزمات متتالية... لا خرق له الا بإعتماد اللامركزية؟
ما عرف بالنظام المركزي للحكم المعتمد في لبنان عبر السنوات، تبين عبر السنين أنه غير منتج، قائم على سياسات بالية وبيروقراطية معقدة،  تحول دون إنجاز المواطن معاملاته بسهولة،أفضى الى منظومة فساد.

واقع دفع مجموعات سياسية وناشطين الى طرح اللامركزية الادارية، كبديل ينقل لبنان من حاله اليوم الى منظومة مؤسساتية وإدارية جديدة...
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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