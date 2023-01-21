بعد إعتصام التغييريين ومشاوراتهم مع قوى المعارضة.. ما هي الخطوات التالية؟

ثلاثة أيام مرت على بدء إعتصام نواب تغييريين ومعارضين في مجلس النواب.



وعدا عن رمزيته، إلى أين يمكن أن يصل التحرك، وماذا يمكن أن يحقق في الملف الرئاسي المعطل؟