الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أي أفق أمام اعتصام النواب؟ وماذا عن حركة المجلس وإنعقاد الجلسات فيه؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-01-22 | 13:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أي أفق أمام اعتصام النواب؟ وماذا عن حركة المجلس وإنعقاد الجلسات فيه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أي أفق أمام اعتصام النواب؟ وماذا عن حركة المجلس وإنعقاد الجلسات فيه؟

أي أفق أمام اعتصام النواب؟

قهوة يوم الاحد احتساها هذه المرة النائب فراس حمدان من داخل قاعة المجلس.. بعدما أمضى ليلته داخل مجلس النواب، منضما بذلك الى زميليه، ملحم خلف ونجاة صليبا في تحركهم المستمر لليوم الرابع على التوالي.

نواب آخرون سينضمون الى النواب في خطوتهم، وسيبيتون في المجلس، منهم النائب ياسين ياسين بدءا من بعد ظهر الاحد، والنائبة بولا يعقوبيان الاثنين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

اعتصام

النواب التغييريون

مجلس النواب

LBCI التالي
راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-20

نجاة عون للـLBCI من داخل مجلس النواب: ما نقوم به هو ممارسة واجباتنا الدستورية وليس اعتصاما

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-19

عدد من النواب التغييريين مستمر بالاعتصام داخل مجلس النواب.. ماذا قالت حليمة قعقور للـLBCI؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-19

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي

LBCI
رياضة
14:12

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:46

موظفو وزارة التربية والتعليم: مستمرون بالاضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أي أفق أمام اعتصام النواب؟ وماذا عن حركة المجلس وإنعقاد الجلسات فيه؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:41

أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

فرقة مياس والنجمة العالمية بيونسي على مسرح واحد في دبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي

LBCI
رياضة
14:12

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

LBCI
أخبار دولية
14:01

النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟

LBCI
أخبار دولية
13:58

فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:58

مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

LBCI
فنّ
05:29

فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي

LBCI
أخبار سياسية
05:33

معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم

LBCI
امن وقضاء
16:12

الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة