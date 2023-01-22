أي أفق أمام اعتصام النواب؟ وماذا عن حركة المجلس وإنعقاد الجلسات فيه؟

أي أفق أمام اعتصام النواب؟



قهوة يوم الاحد احتساها هذه المرة النائب فراس حمدان من داخل قاعة المجلس.. بعدما أمضى ليلته داخل مجلس النواب، منضما بذلك الى زميليه، ملحم خلف ونجاة صليبا في تحركهم المستمر لليوم الرابع على التوالي.



نواب آخرون سينضمون الى النواب في خطوتهم، وسيبيتون في المجلس، منهم النائب ياسين ياسين بدءا من بعد ظهر الاحد، والنائبة بولا يعقوبيان الاثنين.