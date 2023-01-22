ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟

في تشرين الثاني الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان عن بدء العمل بدولار الـ 15000 ليرة، بدلا من الـ 1500 إعتباراً من أول شباط، وذلك كخطوة أولى باتجاه توحيد أسعار الصرف بلبنان وهو اجراء مطلوب من صندوق النقد الدولي.عندها كان سعر الدولار بالسوق نحو 39 الف ليرة.اليوم وقبل أقل من أسبوعين على بدء تطبيق الـ 15 الف، الدولار في السوق الموازي وصل لأكثر من 50 الف ليرة.