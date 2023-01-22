المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

إقتراح قانون إعادة التوازن الى النظام المالي سلك طريقه الى مجلس النواب.. فهل يخضع لتعديلات جوهرية؟



قالت مصادر مصرفية ان المجلس النيابي هو صاحب الدور الاساسي في تقرير مصير الودائع وذلك من خلال القوانين التي قد يصدرها والمتعلقة بخطة التعافي، وبالتفاصيل الاخرى المرتبطة بها مثل الكابيتال كونترول وسواه.



ولفتت هذه المصادر إلى أنه ما دام المجلس النيابي هو الممر الالزامي لأي اقتراح او مشروع قانون فهذا يمنحه حق القبول او الرفض او التعديل، وبالتالي لا يستطيع المجلس تبرير صدور اي قانون يمكن ان يؤذي المودعين او القطاع المالي، او الاقتصاد بشكل عام.