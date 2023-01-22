فرقة مياس والنجمة العالمية بيونسي على مسرح واحد في دبي

فرقة مياس والنجمة العالمية بيونسي على مسرح واحد في دبي

ان تحيي النجمة الاميركية العالمية بيونسي استعراضا فنيا السبت في افتتاح فندق في دبي لهو حدث فني عالمي، خصوصا وانه الاول لها منذ عام 2018 ، وان تشارك فرقة "ميّاس" اللبنانية في هذا العرض المبهر الى جانب بيونسي فانه لانجاز لبناني جديد يضاف الى انجازات مياس التي فازت قبل أشهر بلقب ""America's Got Talent...