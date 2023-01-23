اعتصام النواب مستمر لليوم الخامس على التوالي...

المواقف الداعمة لنواب التغيير مستمرة

في اليوم الخامس على اعتصامهم في القاعة العامة في مجلس النواب، لا تزال المواقف الداعمة لنواب التغيير مستمرة.



فماذا في جديد اليوم الخامس من الاعتصام؟