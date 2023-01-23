البيطار ينتفض ويعود وإخلاءات السبيل في ملعب "التمييزية"

من الباب العريض قرر القاضي طارق البيطار كسر النمط السائد في العدلية والعودة من تلقاء نفسه إلى تحقيقات المرفأ، فوافق على إخلاء سبيل ٥ موقوفين من أصل ١٧ وهم: العامل السوري أحمد الرجب، متعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير مشاريع في المرفأ ميشال نحول، المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي الحسين.