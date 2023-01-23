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الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23 | 13:20
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الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد
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الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

السفينتان المحملتان بالغاز أويل لم تفرغا بعد حمولتيهما في خزانات معملي دير عمار والزهراني، فالإشكالات المالية لم تنته بعد رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرت سلفة الخزينة بقيمة ٦٢ مليون دولار، ولكن رسالة الضمانات لم تأت بعد من مصرف لبنان لصالح شركة Vitol كي تباشر بإفراغ حمولة السفينتين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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