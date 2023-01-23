الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"

الأمن الغذائي في لبنان بخطر..

في الأزمات المالية يلجأ المواطن الى البحث عن المنتج الأرخص، من دون التأكد من جودته.



ففي الآونة الأخيرة دخلت الاسواق اللبنانية منتجات لم تكن موجودة سابقاً، واللافت في هذه المنتجات رخص أسعارها مقارنةً مع منتجات أخرى من الصنف نفسه.