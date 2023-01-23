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المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23 | 13:40
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المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
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المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم..

لا تتردد المستشفيات الخاصة وفي كل مرة من إثارة الهلع في صفوف المواطنين عبر قرارات ترى نفسها مرغمة على اتخاذها.. لكنها تعود وتتراجع عنها. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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