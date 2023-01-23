إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

في خامس أيام الإعتصام النيابي في قاعة الهيئة العامة في البرلمان، صح الصحيح وعادت وسائل الإعلام إلى قاعتها، بعدما منعت من الوصول إلى ساحة النجمة حتى، منذ بدء إعتصام النواب ظهر الخميس.