ادعاءات القاضي طارق البيطار تشعل العدلية... بلبلة واجراءات مقابلة في الأفق

ملف متفجر بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية في لبنان

كل المؤشرات تدل على ان عودة القاضي طارق البيطار الى تحقيقات المرفأ لن تمر مرور الكرام.



ادعاءات البيطار في الساعات الماضية شملت عدا عن اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابراهيم، كلا من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى غراسيا القزي والقضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف الذين سبق ان طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم قبل كف يده، والابرز كان دخول اسم مدعي عام التمييز غسان عويدات في الادعاء.



