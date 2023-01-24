الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشر والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-24 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
0
min
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
وزير الاقتصاد يحسم الجدل
بعد التحذيرات والتهويل من أزمة رغيف، حسم وزير الإقتصاد والتجارة الجدل وطمأن المواطنين: تأمّن تمويل القمح المدعوم لمدّة سنة تقريباً، ومن غير المسموح الحديث عن أزمة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
وزير الاقتصاد يحسم
أزمة
الرغيف
التالي
ما جديد قضية انفجار المرفأ؟
إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
منوعات
2023-01-23
كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما شُخصت بالليمفوما... إليكم قصة "البطلة" إيجيم أبريل أونوتمان (صور)
منوعات
2023-01-23
كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما شُخصت بالليمفوما... إليكم قصة "البطلة" إيجيم أبريل أونوتمان (صور)
0
أخبار لبنان
16:17
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا
أخبار لبنان
16:17
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا
0
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا
أخبار لبنان
16:17
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-17
مخالفات منصة صيرفة... هل تتابعها لجنة الرقابة على المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-17
مخالفات منصة صيرفة... هل تتابعها لجنة الرقابة على المصارف؟
0
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
0
أخبار دولية
2022-12-17
إيلون ماسك يعلن أنه سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر
أخبار دولية
2022-12-17
إيلون ماسك يعلن أنه سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
0
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
0
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
0
امن وقضاء
13:29
حراك وقطع طرقات على وقع ارتفاع سعر الدولار.. ماذا حصل؟
امن وقضاء
13:29
حراك وقطع طرقات على وقع ارتفاع سعر الدولار.. ماذا حصل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
4
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
5
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
6
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
7
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
8
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store