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ملف الرئاسة لم يكن الملف الوحيد على طاولة البحث بين التيار الوطني الحر وحزب الله

ملف الرئاسة لم يكن الملف الوحيد على طاولة البحث بين التيار الوطني الحر وحزب الله



‎على الرغم من محاولة تظهير صورة لقاء ميرنا الشالوحي بأبهى حلله، إلا أن أسئلة كثيرة تركت من دون أجوبة أو على الأقل إتفاق على موقف واحد في ختام حوار الثلاث ساعات.

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